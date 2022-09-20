СК проверит детсад Новосибирска, в котором больного ребенка не пускали в туалет

Фото: СК РФ

Следственный комитет организовал проверку после сообщений СМИ о том, что сотрудники детсада в Новосибирске не пускали в туалет ребенка, страдающего болезнью почек. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

Отмечается, что следователи обнаружили информацию о данном инциденте 20 сентября.

"Организована уголовно-процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Ранее двухлетняя девочка умерла во время утренней прогулки в детсаду Тобольска. По данным СК, тело ребенка обнаружили в игровом детском доме утром 19 сентября. На теле девочки не нашли повреждений.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").