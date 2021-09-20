Ученые выяснили, какая музыка опасна за рулем

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Ученые из Университета Брунеля в Лондоне выяснили, что прослушивание громкой музыки или композиций со словами может оказаться опасным во время вождения автомобиля. Об этом сообщает "Газета.ру".
В эксперименте приняли участие 34 взрослых добровольца. Он проводился на симуляторе, имитирующем движение по городским дорогам. Исследователи поставили перед собой задачу изучить, как дорожный шум, музыка и другие звуки влияют на поведение водителей в различных дорожных ситуациях, в частности при переходе пешеходом дороги или необходимости обогнать грузовик, когда горит красный сигнал светофора.
Оказалось, что выбор звуков почти не влиял на качество решений автомобилистов в тех или иных ситуациях, что могло быть обусловлено небольшой продолжительностью эксперимента или тем, что водители знали, что за ними наблюдают. Тем не менее громкая музыка и песни со словами приводили к более высокому уровню эмоционального возбуждения у добровольцев.
Ранее ученые открыли новый вид стресса, связанный с вождением автомобиля. Его назвали accelerousal – от слов acceleration (ускорение) и arousal (возбуждение). Люди, подверженные его влиянию, испытывают дискомфорт во время ускорения автомобиля и жалуются на повышенную утомляемость во время поездок.
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