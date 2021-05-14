Ученые выявили новый вид стресса у водителей

Фото: The City/Михаил Голденков
Психологи из Университета Хьюстона в США открыли новый вид стресса, связанный с вождением автомобиля. Его назвали accelerousal. Термин получился из слияния слов acceleration (ускорение) и arousal (возбуждение), сообщает "Мир24".
Ученые обратили внимание на тот факт, что некоторые автомобилисты испытывают стресс во время вождения, тогда как другие остаются спокойными. Они решили выяснить причины такого явления. Для эксперимента взяли 11 опытных водителей в возрасте до 27 лет и с хорошим зрением. Каждому по очереди предложили на одной и той же машине проехать 19 километров в светлое время суток при ясной погоде. Во время движения специальное устройство считывало потоотделение в области носа – один из признаков стресса.
Выяснилось, что почти половина участников испытывала стресс во время ускорения автомобиля. Эти же водители жаловались на повышенную утомляемость во время поездок. Таким образом, исследователи предположили, что открыли новую фобию. В будущем они планируют тщательнее изучить феномен.
Ранее ученые из Швеции установили, что человек может заражать собак стрессом. Зависимость между настроением животного и хозяина оказалась тем выше, чем крепче была связь между ними. При этом порода животного на результаты эксперимента никак не влияла.
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