В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе 20 сентября ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье столбик термометра поднимется всего до +9 градусов.
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет дождь. Максимальная температура в Москве – +5...+7 градусов, по области – +4...+9 градусов. Ветер восточный 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В середине дня атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, отмечают синоптики. Относительная влажность воздуха при этом будет порядка 80%.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь в столице выпало 12 миллиметров осадков – это пятая часть месячной нормы сентября.
Метеорологи предупреждают москвичей о мощном ветре и дожде
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