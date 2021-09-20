В понедельник в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе 20 сентября ожидается облачная погода и дождь. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

По данным синоптиков, в Москве и Подмосковье столбик термометра поднимется всего до +9 градусов.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет дождь. Максимальная температура в Москве – +5...+7 градусов, по области – +4...+9 градусов. Ветер восточный 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–17 метров в секунду", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, отмечают синоптики. Относительная влажность воздуха при этом будет порядка 80%.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь в столице выпало 12 миллиметров осадков – это пятая часть месячной нормы сентября.

