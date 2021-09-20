Россиянам без суда спишут долги на 1,6 миллиарда рублей – СМИ

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Долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, сообщает газета "Известия".
Механизм внесудебного банкротства в России действует с 1 сентября 2020 года. Таким образом, граждане с долгом от 50 до 500 тысяч рублей включительно смогут бесплатно подать заявление через МФЦ для запуска процедуры банкротства.
По словам Торосова, в первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений. Процедуру внесудебного банкротства запустили по пяти тысячам обращений, в отношении 2,5 тысяч россиян она завершилась полностью.
Помимо этого, замглавы Минэкономразвития отметил, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. В частности, предложено внести ряд изменений в сам механизм, в том числе, скорректировать сумму долга до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев текущего года суды признали несостоятельными 88 тысяч россиян. Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, на показателях отразился коронакризис, но ключевым фактором стало повышение информированности россиян и снижение стоимости процедур банкротства.
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