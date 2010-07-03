В Москве пройдет спортивный праздник для детей с особенностями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Спортивный праздник "Молодой атлет" для детей с особенностями развития пройдет в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Специальной Олимпиады России".
В субботу, 21 сентября, на стадионе "Сокол" для детей организуют танцы, квесты, а также мастер-классы с известными спортсменами и артистами. Мероприятие проводит "Специальная Олимпиада России" вместе с департаментом образования и науки Москвы.
В церемонии открытия праздника примут участие председатель правления Ольга Слуцкер, представители европейского отделения движения Special Olympics, а также Эвелина Бледанс, Тимур Соловьев, Вера Душевина. Праздник начнется в 11:00.
Мероприятие "Молодой атлет" ориентировано на детей в возрасте от трех до девяти лет. Его спортивно-игровая программа нацелена на общение сверстников друг с другом и помогает детям развиваться эмоционально и физически.
Общественная благотворительная организация "Специальная Олимпиада России" помогает людям с особенностями умственного развития адаптироваться к жизни в обществе. Она охватывает 172 страны.
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