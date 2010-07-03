Сказки и искаженная реальность: как "Круг света" изменит парки столицы

Фото: пресс-служба фестиваля "Круг света"

IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти площадках с 20 по 24 сентября, сообщает пресс-служба организатора.

Представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке Коломенское, Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.

Останкинский парк участвует в мероприятии впервые. Зрители увидят 15 завораживающих световых и видеопроекционных инсталляций, которые изменят восприятие пространства и перенесут их в мир искаженной реальности. Гости смогут почувствовать себя сюжета происходящих вокруг них световых трансформаций.

В Коломенском посетителей ожидает "Парк сказок". Территория площадью более чем полтора гектара превратится в волшебный лес, наполненный светом и красками инсталляций, архитектурных и ландшафтных 3D-мэппинговых шоу. Сказочный маршрут таит в себе встречи с Джинном, царем Салтаном, Золушкой, Снежной Королевой, Алисой из Страны чудес. Для гостей устроят и "Театр теней". А 22 сентября в парке выступит Дмитрий Маликов.

Площадка Музея Победы в первый раз станет частью международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Модерн". Лучшие творческие работы на фасаде здания покажут участники из 12 стран.

Организаторы фестиваля планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего мероприятия. Ожидается, что в этом году "Круг света" посетят порядка трех миллионов человек.

В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".