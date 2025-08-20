Терапевт Чернышова: постоянная лень может быть признаком онкологии

Фото: 123RF/dolgachov

Дефицит железа и витамина Д, а также нарушение функции щитовидной железы и онкология могут быть причинами для лени. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Всемирный день лени отмечается 20 августа. По словам врача, обычно это состояние характеризуется тем, что не хочется уделять время важным или бытовым задачам, но при этом всегда есть желание делать что-либо в свое удовольствие. Однако когда сил нет постоянно и ни на что, это может указывать на проблемы со здоровьем, предупредила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Например, выраженная слабость и отсутствие желания заниматься чем-то бывают при анемии – когда в организме не хватает железа. Также подобное происходит при дефиците витамина Д. Кроме того, такое состояние часто сопровождается нарушением функции щитовидной железы, если ее гормонов производится недостаточно.

Лень бывает и ранним симптомом проблем с печенью, а иногда и онкологического заболевания. Человек может не иметь конкретных жалоб, но начинает сильно и нетипично уставать, отметила Чернышова.

"Поэтому не стоит спешить называть себя лентяем – надо пойти на прием к терапевту, сдать анализы крови и мочи, проверить функцию щитовидной железы, печени и разобраться с дефицитами. Если действительно обнаружатся проблемы со здоровьем, после лечения "лень" обычно исчезает и появляется желание активно жить", – подчеркнула эксперт.

Если же физические причины не подтвердились, есть смысл обратиться к психологу и психиатру. Дело может быть в наличии депрессивного состояния, предупредила Чернышова.

