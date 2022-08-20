Московские школьники завоевали золотые медали первенства России по спортивному туризму

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Школьники из столицы завоевали золотые медали первенства России по спортивному туризму в старшей возрастной группе. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что ребята стали победителями на первенстве России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

"Всего в турнире приняли участие более 300 юных спортсменов из 27 регионов России", – говорится в сообщении.

В материале говорится, что первенство по спортивному туризму проходило в поселке Листвянка Иркутской области в двух возрастных группах: юниоры/юниорки и юноши/девушки. В общекомандном зачете столичные школьники заняли первое место в группе юноши/девушки.

Ранее москвичи стали бесспорными лидерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, завоевав 1 317 дипломов. По словам заммэра Анастасии Ракововой, результаты являются следствием труда, таланта и целеустремленности, а также вложений педагогов и поддержки родителей. К олимпиаде детей подготовили 230 столичных школ.

