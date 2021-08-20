В Москве число обращений за согласованием перепланировки выросло вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице за семь месяцев текущего года число обращений на перепланировку, оформленных онлайн, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Услуга по оформлению перепланировки – одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения", – рассказал вице-мэр.

Он напомнил, что с 21 августа прошлого года услуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Москвичам не нужно лично обращаться в центры госуслуг, а юрлицам – в жилищные инспекции по административным округам.

Перепланировку можно согласовать на mos.ru. Все уведомления по заявлению будут приходить в личный кабинет.

Также Бирюков напомнил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видеоинструкции на сайте Мосжилинспекции.

Ранее заместитель начальника жилищной инспекции по Северному административному округу Москвы Светлана Хавран рассказала, по каким признакам можно определить то, что кто-то из соседей делает незаконную перепланировку. По словам эксперта, об этом могут свидетельствовать громкий шум и строительный мусор. В этом случае соседи подозрительной квартиры могут смело обращаться в Мосжилинспекцию.

Она добавила, что также необходимо прислушиваться к звукам из других квартир. Хавран подчеркнула, что звук перфоратора, который обычно используется при перепланировке, трудно спутать с чем-то еще.