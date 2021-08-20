До конца недели москвичей ожидает "июльская погода" – Гидрометцентр

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве до 22 августа прогнозируется "июльская погода", температура воздуха будет достигать 24–27 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В пятницу погода просто замечательная – 25 –27 градусов, без осадков, правда, облачно. В выходные дни температуры дневные будут в диапазоне 21–24 градуса. Это еще настоящая летняя погода", – приводит слова метеоролога ТАСС.
В выходные в Москве пройдут кратковременные дожди, добавил синоптик. Августовская погода, по словам Вильфанда, вернется в столицу с понедельника, 23 августа. В этот день ожидается около 20 градусов тепла.
В июле 2021 года общемировая температура стала самой высокой за всю историю метеорологических наблюдений с 1880 года. Об этом ранее рассказали в национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.
В указанный период совокупная температура суши и поверхности океана в среднем была на 0,93 градуса Цельсия выше показателей прошлого века. Тогда она составляла 15,8 градуса Цельсия.
До этого рекордные июльские температуры фиксировали в 2016 году, затем тот же показатель был достигнут в 2019 и 2020 году. Рекорд это года превышает показатели тех лет на 0,01 градуса Цельсия.
Метеоролог рассказал о погоде в ближайшие дни
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