Москвичам рассказали о превышении климатической нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о превышении климатической нормы в столице, сообщает РИА Новости.

Как уточнил Тишковец, все лето в Москве было теплее положенного, на данный момент средняя сезонная температура превышает климатическую норму на 2,6 градуса.

"Все без исключения месяцы оказались теплее положенного, а средняя сезонная температура воздуха в настоящее время на 2,6 градуса превышает климатическую норму, так что лето можно назвать вполне удавшимся", – отметил синоптик.

По его словам, эта неделя в столице станет последней в "периоде метеорологического лета", которое началось с небольшим опозданием – 3 июня.

Ранее синоптик рассказал, как изменится погода в Москве к выходным. Температура воздуха в столичном регионе к выходным понизится на 8–10 градусов и составит 19–23 градуса, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Ночная температура, отметил синоптик, к выходным понизится до 11–14 градусов и станет близка к климатической норме. Дожди в Московском регионе прогнозируются до конца недели.

