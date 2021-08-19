Синоптик рассказал, как изменится погода в Москве к выходным

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Температура воздуха в столичном регионе к выходным понизится на 8–10 градусов и составит 19–23 градуса, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже к выходным температура максимальная будет в пределах 20–22 градуса по Москве, по области – 19–23 градуса", – сказал метеоролог.

Ночная температура, отметил синоптик, к выходным понизится до 11–14 градусов и станет близка к климатической норме.

Дожди в Московском регионе прогнозируются до конца недели, об этом Варакин рассказал ранее. По его словам, пик придется на период с 18 по 19 августа.

Синоптик также отметил, что августовская норма по осадкам в столичном регионе уже выполнена. Грядущие дождливые дни приведут к тому, что к понедельнику норма будет превышена на 15–20%.