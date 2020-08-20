В честь Дня флага в 15 парках Москвы запустят праздничную акцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

В честь Дня государственного флага России, который отмечается 22 августа, в 15 парках столицы запустят праздничную акцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

"С 12:00 до 17:00 гостей парка ждут поздравления от аниматоров и памятные сувениры", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что планируется раздать 3 500 сувениров с изображением государственного флага РФ.

"Аниматоры будут раздавать подарки в масках и перчатках, так как еще действуют ограничения. Посетителям тоже рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и надевать средства индивидуальной защиты", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в честь Дня флага праздничную программу подготовили и на ВДНХ. Гости выставки смогут принять участие в различных тематических мастер-классах, посетить экскурсии, а дети увидят подводное представление с русалкой.

Также в честь праздника у Музея Победы развернут триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.