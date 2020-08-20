Аналитики выявили самые часто задаваемые вопросы на собеседованиях

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Аналитики сервиса Superjob выяснили, какие вопросы самые распространенные во время собеседований, сообщает RT.

Первое место в рейтинге занимает вопрос об опыте работы, его задают 14% опрошенных работодателей. Еще один популярный вопрос – причины увольнения и личные достижения. Об этом спрашивают 6% респондентов.

Вопрос о личных достоинствах и недостатках часто задают 5% работодателей. Цели и мечты соискателя интересуют 4% нанимателей. Такой же процент работодателей на собеседовании часто спрашивает о желаемом уровне заработной платы, об идеальной работе и о том, почему кандидат выбрал именно это место работы.

Кроме того, в рейтинг впервые вошла просьба описать любимые и нелюбимые обязанности. Сейчас такая информация интересует 3% нанимателей. Столько же работодателей просят рассказать о себе и об ожиданиях от новой работы.

С просьбой вспомнить о допущенных в работе ошибках, смоделировать свое поведение в сложной ситуации и рассказать об увлечениях и хобби обращаются 2% опрошенных.

Всего в опросе участвовали представители 500 компаний из всех округов России.

Ранее в Москве запустили онлайн-сервис "ВРаботе" для трудоустройства молодых соискателей. Новая платформа запущена на основе социальной сети "ВКонтакте" и Telegram.

Сервис функционирует как чат-бот: пользователю достаточно указать несколько параметров – и система предложат подходящие сообщения от работодателей. Вакансии в сервисе разместили более 50 российских и международных компаний. В дальнейшем охват работодателей планируется расширять.