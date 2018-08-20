Обнародованы материалы дела о покушении на Ленина

Фото: Павел Семенович Жуков, 1920 год

Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала у себя на сайте материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, которого 30 августа 1918 года пыталась застрелить Фанни Каплан.

Оцифрованы 105 листов различных документов. Опубликованные материалы уголовного дела охватывают период с 30 августа по 18 сентября 1918 года.

В документах содержатся свидетельские показания, фотографии, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, а также директивы управляющего делами совнарокома Владимира Бонч-Бруевича.

В частности, оцифрованные материалы включают серию снимков под названием "Инсценировка", когда на заводе Михельсона 2 сентября 2018 года российский революционер Яков Юровский воссоздал картину покушения на Ленина.

Оцифрованы также 36 бюллетеней о здоровье вождя и свидетельства врачей. Первый документ составили 30 августа 1918 года, в 11 часов вечера, последний – 12 сентября, в 8 вечера.

Последний бюллетень снабжен припиской Ленина: "На основании этого бюллетеня и моего хорошего самочувствия покорнейшая моя лично просьба не беспокоить врачей звонками и вопросами".

Покушение на Ленина было совершено 30 августа 1918 года на заводе Михельсон. Исполнительницей стала полуслепая эсерка Фанни Каплан. В результате покушения Ленин получил тяжелое ранение.