Убираем шорты. Жара не вернется в Москву в августе

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Тридцатиградусной жары в Москве в августе больше не будет. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Очень маловероятно, что 30-градусная жара будет в августе. Такой температуры в Москве и области не ожидается", – сказала она, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве в течение недели столбики термометров снизятся до 19 градусов тепла, а также пройдут ливни с грозами. Однако уже с четверга вновь столбик термометра в столице поднимется до 22-26 градусов.
По данным Гидрометцентра, в сентябре в столицу придет бабье лето. Температура в городе в среднем будет выше климатической нормы.
При этом метеорологи подчеркнули, что приход бабьего лета вовсе не обязательно означает, что осенью будет по-летнему тепло. Специалисты отмечают, что температурные показатели зависят от того, в какой части гребня высокого давления окажется регион − в более теплой западной или в более прохладной восточной.
Теплый облачный день ожидается в Москве 20 августа
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