Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала вывести ЕАРАЗА на мировой уровень

Фото: Светлана Калинина

В Московском зоопарке состоялось официальное торжественное открытие конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА), сообщает Агентство "Москва".

На конференции собрались более 100 участников из Китая, Турции, Бразилии, КНДР, Чехии и других стран. Открывшаяся конференция Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов приурочена к 160-летию Московского зоопарка. Текущая конференция традиционно посвящена обмену опытом, знаниями и ресурсами для реализации важных природоохранных проектов и создания лучших условий жизни для животных. Особым вопросом конференции станет обсуждение повышения международных стандартов качества зоопарков и аквариумов.

На церемонии открытия конференции выступили спикеры из разных стран. С приветственным словом к участникам обратилась генеральный директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова, предложив вывести ассоциацию на мировой уровень.

"ЕАРАЗА играет ключевую роль в развитии зоопарков и аквариумов и, как следствие, сохранении биоразнообразия всей планеты. Сотрудничество членов ассоциации имеет важное значение для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных. И сегодня мы понимаем, что необходимо масштабировать это взаимодействие и вывести его на мировой уровень, чтобы наш опыт помог достичь весомых результатов во всем мире", – сказала Акулова.

Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов была зарегистрирована в 1994 году по инициативе ведущих зоопарков России, стран СНГ и Балтии на базе Московского зоопарка. Сегодня организация объединяет 95 учреждений из 21 страны.

Московский зоопарк ежегодно принимает около 4 миллионов посетителей. Зоосад занимает второе место в Европе и третье место в мире по численности живущих в нем животных, всего в нем живут более 1,2 тысячи видов животных и более 15 тысяч особей. Зоопарк участвует в более чем 70 программах по сохранению редких видов животных, поддерживает проекты по разведению и восстановлению их популяций.

Ранее сообщалось об открытии выставки, посвященной юбилею Московского зоопарка, в парке искусств "Музеон". До 28 июля на 10 двусторонних стендах москвичи и гости столицы могут узнать об истории и обитателях старейшего зоосада в России. Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард.