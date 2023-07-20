В Госдуме предложили ранжировать иноагентов по степени вины и опасности

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Депутат ЛДПР Андрей Луговой предложил утвердить шкалу ранжирования иноагентов по степени вины, а также создать "красную зону" для самых опасных из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

"Предлагаю ввести шкалу ранжирования персоналий по степени вины и возможного ущерба от их деятельности, создать экспертную комиссию для научной экспертизы материалов об истории и сделать процедуру внесения в реестр более прозрачной и понятной", – пояснил парламентарий.

Луговой предложил создать интернет-портал, или библиотеку иноагентов, в которой будут собраны основания об их включении в реестр, данные о спонсорах и бенефициарах лиц и другая информация. Для особо опасных иноагентов, представляющих прямую угрозу суверенитету страны и национальной безопасности, на портале следует отвести отдельную "красную зону" и применять меры противодействия и наказания по высшим мерам, считает он.

Помимо этого, Луговой выступил за создание специальной постоянной комиссии, которая могла бы оценивать исторические материалы на предмет подмены смыслов и целенаправленного искажения фактов. Подобное, по его словам, необходимо для противостояния объединенным силам Запада.

"Заявочный принцип российского закона и мизерные штрафы стали смехотворными препонами для иноагентов. Издевательское отношение и к реестру иноагентов, внесение в него воспринимают как заслугу", – дополнил политик.

Ранее Госдума приняла законопроект об усилении контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Им, в частности, позволяется проводить внеплановые проверки тех лиц, которые взаимодействуют с иностранными агентами и нарушают российское законодательство об иноагентах. В свою очередь, внеплановые проверки могут быть проведены на основании поступившей в Минюст РФ информации о соответствующих нарушениях.



Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах