МЧС предупреждает москвичей о дожде и сильном ветре

В ближайшие часы и до вечера субботы в столичном регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС по городу.
Спасатели рекомендуют при управлении автомобилем соблюдать скоростной режим и дистанцию. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не парковать под ними автомобили.
Уже несколько дней в столице идут дожди, сказывается влияние южного циклона. Накануне прошел очередной ливень. Некоторые районы заливало несколько часов, гремел гром. На Мантулинской улице сильный ветер повалил дерево, оно угодило прямо на припаркованные машины.
Отдохнуть от непогоды у москвичей не получится: следующий циклон придет в столицу уже 23 июля, осенняя погода продлится до конца месяца. Купальный сезон в этом году можно считать проваленным, даже если в августе будет жарко, вода прогреться не успеет, так говорят синоптики.
В воскресенье, 21 июля, в городе вновь ожидаются дожди. Температура по-прежнему не будет дотягивать до нормы. Термометры покажут около плюс 20 градусов. Но из-за влажности и сильного ветра может казаться, что на улицах холоднее.
Между тем метеорологи считают дождливый июль нормой для Москвы. Они подчеркивают, что в столичном регионе второй месяц лета по климату считается самым обильным на осадки. В среднем за июль выпадает 85-95 миллиметров осадков.
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