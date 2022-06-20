Врач перечислила заболевания, при которых желтеют глазные яблоки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, при каких заболеваниях характерно пожелтение глаз, сообщает News.ru.

"Пожелтение глазных яблок происходит тогда, когда болезнь уже прогрессирует. Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов. Так что при появлении пожелтения в глазах стоит немедленно обратиться к врачу", – предупредила эксперт.

Ярцева сделала акцент на том, что лучшим способом профилактики гепатитов A и B остается вакцинация. А вот от гепатита C не вакцинируют, и единственный способ избежать фатальных последствий для организма — это ответственно относиться к своей гигиене, резюмировала она.

Ранее стало известно, что новый тип гепатита у детей приводит к необычному тяжелому поражению печени, поэтому заболевание вызвало тревогу у педиатров и гепатологов всего мира.

Заслуженный врач России Михаила Кагана рассказал о научной работе, опубликованной на сайте Международного журнала гепатологии. Исследователи оценили 191 случай заболевания и выяснили, что в 10% случаев дети нуждались в пересадке печени. При этом один ребенок умер от острой печеночной недостаточности.