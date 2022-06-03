Ученые определили самый молодой орган в человеческом организме

Группа ученых из Дрездена провела масштабные исследования клеток человеческой печени. Выяснилось, что этот орган постоянно регенерирует, так что его средний возраст составляет около трех лет. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Можете ли вы представить, что некоторые ваши органы могут быть моложе остального тела? Каким бы странным это ни казалось, но, судя по всему, это именно так. По крайней мере, такой вывод можно сделать из работы, опубликованной коллективом биологов из Швеции и Германии под руководством доктора Олаф Бергманна из Технического университета Дрездена.

Ученые давно знали, что клетки печени обладают внушительным регенеративным потенциалом. В этом нет ничего удивительного: орган выполняет сложную и опасную задачу по детоксикации. Большинство вредных веществ, попадающих в организм, утилизируются и выводятся при непосредственном участии печени, а потому ее клетки постоянно получают повреждения.

Природе не оставалось ничего другого, как наделить их способностью к самовосстановлению, чтобы поддерживать функциональность и защищать нас. Особенно ярко эта особенность проявляется в молодом возрасте. Поэтому исследователи решили выяснить, насколько способность к регенерации теряется с возрастом.

Удивительно, но ключевую роль в исследовании сыграли ядерные испытания, проводившиеся по всему миру в первой половине XX века. Дело в том, что при взрыве в атмосферу выбрасывается огромное количество радиоуглерода. Распространяясь по планете, этот элемент поглощается растениями и животными и даже встраивается в их ДНК.

Но в 1963 году наземные испытания ядерного оружия были запрещены, и с этого момента содержание радиоуглерода в атмосфере стабильно понижалось, как и его присутствие в клетках различных организмов.



Таким образом, взяв любую живую клетку, можно с большой долей уверенности установить ее возраст, просто анализируя количество изотопов в ней.





Для своего исследования команда получила образцы тканей печени 33 человек в возрасте от 20 до 84 лет. Проведя радиоуглеродный анализ, биологи с удивлением обнаружили, что средний возраст клеток в образцах – три года. Конечно, были клетки и старше, и моложе: некоторые из них регенерировали примерно раз в год, другие же существовали в организме около десятилетия. Но подавляющее большинство проб показало трехлетний возраст.



Если описывать процесс простым языком, то это выглядит так: клетки печени проживают примерно три года, после чего на их месте возникают новые, а погибшие утилизируются примерно тем же способом, каким организм избавляется от токсинов. Самое главное, с возрастом этот процесс почти не меняет интенсивности: и 20-летний, и 84-летний организм показали примерно одинаковые результаты. Печень – самый молодой орган в нашем теле, потому что ее клетки полностью обновляются примерно за три года.

Ученые, проводившие это исследование, сейчас находятся в несколько двойственном положении. С одной стороны, результаты их работы настолько необычны, что не опубликовать их просто невозможно – поэтому статья об этом вышла в научном журнале Cell Systems. Но при этом научное сообщество пока относится к этим данным несколько скептически: все-таки изучению подверглись всего 33 образца, а для полномасштабного исследования этого все же недостаточно.

Мало того, чтобы признать результаты достоверными, нужно, чтобы такие же исследования провели еще несколько независимых лабораторий. Если их результаты совпадут с данными группы доктора Бергманна, можно будет говорить о полноценном научном открытии.

Очень хочется верить, что в человеческом организме действительно есть резервы для постоянного обновления. Если "научить" такому самовосстановлению другие органы, человечеству можно будет навсегда забыть о множестве болезней. В конце концов ученые уже научились делать стволовые клетки из "нестволовых", так что перенос регенеративных функций не должен быть такой уж невыполнимой задачей. Хотя...