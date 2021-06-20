Врач рассказал, как не чувствовать себя разбитым при выходе на работу после отпуска

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Россиянам дали совет, как не чувствовать себя разбитым при выходе на работу после отпуска. Интервью на эту тему дал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Специалист напомнил, что летние месяцы традиционно являются порой отпусков у россиян. Отпускные дни становятся хорошей возможностью укрепить свое здоровье, отметил Тяжельников.
Врач также подчеркнул, что восстановления сил в отпуске можно добиться только при соблюдении сбалансированного питания и здорового сна.
"Если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым", – предупредил Тяжельников.
Специалист порекомендовал соблюдать привычный режим бодрствования и отдыха. Это поможет максимально эффективно восполнить запасы сил, заключил эксперт.
Ранее туроператоры РФ назвали самые дешевые страны для отдыха в июне. Наиболее доступными для россиян стали ОАЭ и Египет.
До этого эксперты Ассоциации туроператоров России назвали варианты бюджетных направлений июня. Самыми дешевыми путевками на море в конце первого летнего месяца оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу.
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