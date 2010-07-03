Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов предпринимателей

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Генеральная прокуратура по поручению главы государства сформулировала предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

"В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста. Разумеется, речь не идет о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах", – сказал Куренной.

Куренной добавил, что для соблюдения гарантий бизнесменов не быть арестованными в сфере предпринимательской деятельности, необходимо сформулировать ее определения в УПК РФ.

Отмечается, что ситуация с незаконными действиями в отношении бизнесменов со стороны правоохранительных органов является по сей день проблемной. Однако, по словам представителя Генпрокуратуры, только за 2018 год количество незаконного уголовного преследования предпринимателей сократилось с 60 до 35 случаев.

Только за год прокурорами было отменено более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинений.

