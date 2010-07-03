Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов предпринимателей

Генеральная прокуратура по поручению главы государства сформулировала предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
"В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста. Разумеется, речь не идет о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах", – сказал Куренной.
Куренной добавил, что для соблюдения гарантий бизнесменов не быть арестованными в сфере предпринимательской деятельности, необходимо сформулировать ее определения в УПК РФ.
Отмечается, что ситуация с незаконными действиями в отношении бизнесменов со стороны правоохранительных органов является по сей день проблемной. Однако, по словам представителя Генпрокуратуры, только за 2018 год количество незаконного уголовного преследования предпринимателей сократилось с 60 до 35 случаев.
Только за год прокурорами было отменено более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинений.
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