Врач Соломатина: сельдерей избавит от отеков и поможет справиться со стрессом

20 мая, 14:31Общество
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Сельдерей благотворно влияет на пищеварение, избавляет от отеков и защищает от стресса. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, в сельдерее содержится много клетчатки, которая уменьшает чувство голода. Также это низкокалорийный продукт: в 100 граммах содержится всего 14 калорий.
"Еще в сельдерее много эфирных масел и органических кислот, оказывающих легкое раздражающее действие на ЖКТ. Это усиливает выработку пищеварительных ферментов, которая ухудшается с возрастом", – указала диетолог.
Также сельдерей обладает бактерицидным свойством благодаря таким антиоксидантам в составе, как апигенин и кверцетин. Последний к тому же усиливает обменные процессы и капиллярное кровообращение, улучшая питание органов и тканей.
Плюс ко всему сельдерей избавляет от отеков, поскольку содержит калий, а также укрепляет костную систему и повышает свертываемость крови благодаря витамину К.
"Клетчатка в сельдерее – хорошая пища для микробиома кишечника, в котором сосредоточено 70% иммунной системы. Следовательно, чем больше полезных бактерий, тем быстрее они "давят" патогены. К тому же микробиом напрямую связан с настроением: полезные бактерии посылают сигнал в головной мозг, чем помогают спокойнее реагировать на стресс", – указала диетолог.
По ее словам, здоровому человеку можно съедать 1–2 палочки сельдерея в день. Однако важно знать, что продукт является сильным аллергеном, поэтому употреблять его нужно с осторожностью. Тем, кто имеет заболевания почек, ЖКТ и принимает кроверазжижающие препараты, важно заранее проконсультироваться с врачом, заключила Соломатина.
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