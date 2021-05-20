Роспотребнадзор объяснил основную задачу "санитарного щита" в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, для чего России нужен "санитарный щит". Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Она пояснила, что основной задачей является возможность обеспечить сохранность от ущерба, который может нанести какая-либо инфекция. В качестве примера Попова привела 2020 год, на который пришлась пандемия коронавируса.

Попова сочла приоритетом обеспечение сохранности экономики и здоровья граждан.

"И основной девиз – это любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни", – заключила специалист.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что "эпидемиологический щит" России будет включать в себя диагностику и профилактику инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что вирусы появляются регулярно, однако существуют определенные технологии, позволяющие быстро проводить детекцию, разрабатывать лекарства.

По его словам, формирование системы профилактики инфекционных заболеваний заключается в разработке тестов и профилактических лекарств, чтобы сдерживать эти процессы и управлять ими.