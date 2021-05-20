В Роскачестве рассказали о главных претензиях к качеству питьевых йогуртов

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В четверти питьевых йогуртов, исследованных специалистами Роскачества, обнаружили дрожжи, а также большое содержание сахара. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Так, эксперты исследовали свыше 20 видов клубничных йогуртов. Уточняется, что в продукции не выявили антибиотики и искусственные красители, содержание крахмала составило 0,5%.
Кроме того, стало известно, что в йогурты почти никогда не добавляют свежие фрукты, как показывают в рекламе. По словам специалистов, это может привести к быстрой порче продукта.
Помимо этого, эксперты выявили, что в одном стакане йогурта может содержаться от одной до шести чайных ложек сахара. Анализ указывает на то, что йогурт сложно назвать диетическим продуктом.
Избыток дрожжей зафиксировали в 5 из 20 товаров. Подобное проявление говорит о нарушении температурного режима, рассказали в ведомстве.
Ранее в Роскачестве протестировали пылесосы. Их оценивали с точки зрения удобства, производительности, эффективности фильтрации пыли, уровня шума и выносливости. Лучшей, по оценке экспертов, оказалась модель Miele Complete C3 Cat&Dog Powerline SGEF3.
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