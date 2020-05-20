Москвичам рассказали, как получить скидку в аптеках и магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С ее помощью можно экономить от 3 до 10% от стоимости в зависимости от социальной категории владельца, торговой точки или товара или услуги. Держателям карты доступны скидки более чем в 7,6 тысячи партнерских точек, включая страховые компании, химчистки и стоматологические клиники. Картой можно воспользоваться более чем в 2,2 тысячи аптек и 1,7 тысячи магазинов.

Генеральный директор Московского социального регистра столичного департамента информационных технологий Иван Бутурлин рассказал, что к программам скидок присоединяются новые партнеры, и теперь купить продукты, лекарства, антисептики можно со скидкой, и для этого не придется уходить далеко от дома.

"Это особенно важно сейчас из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – подчеркнул он.

Чтобы найти ближайшую аптеку или магазин, в которых предоставляют скидки владельцам карт москвича, нужно воспользоваться электронной картой, размещенной на mos.ru. Полный перечень партнеров программы лояльности также опубликован в мобильном приложении портала госуслуг.

Нужно лишь зайти в раздел "Карта москвича", найти там блок "Дисконтная программа" и выбрать список партнеров. Здесь доступна сортировка предложений по конкретным товарам или услугам, размеру скидки, а также по социальной категории владельца карты.

Кроме того, карта дает скидку на 111 автозаправочных станциях. Чтобы найти ближайшую, нужно выбрать на электронной карте фильтр "Автовладельцам". 5-процентную скидку с картой можно получить на ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в городском цифровом сервисе "Чудо техники" и ввести номер карты москвича в личном кабинете.

С картой москвича можно безопасно получать пенсии, стипендии и пособия, рассчитываться за товары в магазинах и оплачивать многие услуги со скидкой.

Карта именная, ее выдают пенсионерам, гражданам предпенсионного возраста, студентам, школьникам, беременным женщинам, членам многодетных семей, получателям жилищных субсидий и тем, кому оказываются другие меры соцподдержки. На сегодняшний день ею обладают почти пять миллионов человек.

В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.