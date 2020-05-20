Москвичам рассказали, как получить скидку в аптеках и магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Обладатели карты москвича могут получить скидки в ближайших аптеках и продуктовых магазинах, а также при оплате некоторых услуг, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
С ее помощью можно экономить от 3 до 10% от стоимости в зависимости от социальной категории владельца, торговой точки или товара или услуги. Держателям карты доступны скидки более чем в 7,6 тысячи партнерских точек, включая страховые компании, химчистки и стоматологические клиники. Картой можно воспользоваться более чем в 2,2 тысячи аптек и 1,7 тысячи магазинов.
Генеральный директор Московского социального регистра столичного департамента информационных технологий Иван Бутурлин рассказал, что к программам скидок присоединяются новые партнеры, и теперь купить продукты, лекарства, антисептики можно со скидкой, и для этого не придется уходить далеко от дома.
"Это особенно важно сейчас из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции", – подчеркнул он.
Чтобы найти ближайшую аптеку или магазин, в которых предоставляют скидки владельцам карт москвича, нужно воспользоваться электронной картой, размещенной на mos.ru. Полный перечень партнеров программы лояльности также опубликован в мобильном приложении портала госуслуг.
Нужно лишь зайти в раздел "Карта москвича", найти там блок "Дисконтная программа" и выбрать список партнеров. Здесь доступна сортировка предложений по конкретным товарам или услугам, размеру скидки, а также по социальной категории владельца карты.
Кроме того, карта дает скидку на 111 автозаправочных станциях. Чтобы найти ближайшую, нужно выбрать на электронной карте фильтр "Автовладельцам". 5-процентную скидку с картой можно получить на ремонт компьютера, ноутбука, моноблока, планшета или смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в городском цифровом сервисе "Чудо техники" и ввести номер карты москвича в личном кабинете.
С картой москвича можно безопасно получать пенсии, стипендии и пособия, рассчитываться за товары в магазинах и оплачивать многие услуги со скидкой.
Карта именная, ее выдают пенсионерам, гражданам предпенсионного возраста, студентам, школьникам, беременным женщинам, членам многодетных семей, получателям жилищных субсидий и тем, кому оказываются другие меры соцподдержки. На сегодняшний день ею обладают почти пять миллионов человек.
В соответствии с распоряжением Сергея Собянина от 25 марта в городе временно приостановлен бесплатный проезд для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.
Воспользоваться социальными картами для льготного проезда сейчас могут студенты-волонтеры. Для этого им необходимо оставить соответствующую заявку.
"Мосгорсправка": соцкарта москвича
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: