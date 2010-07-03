Пострадавшую в ДТП певицу МакSим выписали из больницы

Певицу МакSим (Марину Абросимову), попавшую в больницу после ДТП за границей, выписали. Артистка чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости представительница МакSим Маргарита Соколова.

По ее словам, певица уже во вторник представит новый клип на композицию "Абонент недоступен", а 25 мая проведет концерт в Ташкенте.

23 апреля певица ехала в аэропорт. В какой-то момент у машины лопнуло колесо. Затем автомобиль занесло на мокрой дороге, и он вылетел в кювет. МакSим находилась на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Уже в больнице медики выяснили, что, помимо ушибов и гематом, у нее начался воспалительный процесс.

В момент аварии жизненно-важные органы певицы не были задеты. Некоторое время МакSим находилась в реанимации, после чего ее перевели в обычную палату.

