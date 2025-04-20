ТАСС: суд в Москве запретил три сайта с объявлениями о продаже детенышей рыси

20 апреля, 05:15Общество
Фото: depositphotos/Svetography
Черемушкинский суд Москвы заблокировал три сайта с объявлениями о продаже котят дикой рыси, сообщает ТАСС со ссылкой на документ решения суда.
Сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявили три анонимных сайта с объявлениями о продаже котят дикой рыси. После чего направили в суд иск о блокировке этих ресурсов, так как свободная торговля детенышами рыси противоречит природоохранному законодательству.
Напомним, что котята рыси внесены в приложение второй Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Ранее Генпрокуратура заблокировала фейковые сайты с символикой мэрии Москвы, собиравшие данные граждан. На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение.
Читайте также
- Мошенники начали использовать имена российских звезд для обмана россиян
- В России участились кражи денег из-за прикладывания карты к смартфону