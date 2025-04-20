ТАСС: суд в Москве запретил три сайта с объявлениями о продаже детенышей рыси

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Черемушкинский суд Москвы заблокировал три сайта с объявлениями о продаже котят дикой рыси, сообщает ТАСС со ссылкой на документ решения суда.

Сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга интернета выявили три анонимных сайта с объявлениями о продаже котят дикой рыси. После чего направили в суд иск о блокировке этих ресурсов, так как свободная торговля детенышами рыси противоречит природоохранному законодательству.

Напомним, что котята рыси внесены в приложение второй Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее Генпрокуратура заблокировала фейковые сайты с символикой мэрии Москвы, собиравшие данные граждан. На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение.