Почти 110 тысяч человек стали донорами крови в Москве в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2022 году в Москве донорами стали около 110 тысяч человек, каждый третий из которых сдавал кровь впервые. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве за 2022 год собрано 240 тысяч литров донорской крови. Это почти на 20 тысяч литров больше, чем годом ранее. Донорами стали почти 110 тысяч человек, из которых каждый третий впервые", – сообщила Ракова.

При этом за 10 лет количество желающих стать донором крови в Москве выросло втрое, добавила заммэра. 512 человек сдали кровь 20 и более раз и получили звание "Почетный донор Москвы".

Ранее заммэра рассказала, что в электронных картах москвича появились справки в бассейн и санатории. Кроме того, родители и подростки с 15 лет могут увидеть в профиле рекомендацию по освобождению от школы и садов.

В 2022 году на "Госуслугах" появились сервисы для доноров крови и костного мозга. Соответствующую информацию можно найти в разделе "Здоровье". Там доноры смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови, а также скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.