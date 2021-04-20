В Госдуме оценили предложение сажать на 10 лет за повлекшие гибель пожарных поджоги

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение лишать свободы на срок до 10 лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных, передает RT.
По его мнению, вопрос о дополнительной ответственности в связи с гибелью пожарных в случае умышленного поджога имеет право на существование. Он добавил, что вопрос увеличения срока ответственности в два раза нужно внимательно изучить и обсудить.
"Насколько я понимаю, они предлагают повысить ответственность. Я скажу так: надо делать какой-либо вывод тогда, когда будут подготовлены поправки в уголовное законодательство. Здесь же речь идет о дополнительном квалифицирующем признаке, и важна позиция Верховного суда, учитывая правоприменительную практику", – сказал он.
Ранее руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил лишать свободы на срок до десяти лет за поджоги, ставшие причиной гибели пожарных.
Как подчеркнул Курдесов, сейчас предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, в том числе в результате поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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