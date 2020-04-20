Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19.
По его словам, коронавирус не следует канонам классической эипедмиологии. Никифоров пояснил, что при исследовании легких у больных встречались несоответствия: иной раз картина КТ показывала, что пациент должен был при таком состоянии находиться в реанимации, однако на самом деле его самочувствие было стабильным.
"Совершенно не понятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного. Судя по картине КТ, такой больной должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо. До поры до времени. Потом идет обвал катастрофический", – рассказал Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
Кроме того, он добавил, что раньше пневмонию можно было выявить по рентгеновскому снимку, однако при коронавирусной инфекции воспаления легких не видно. По словам инфекциониста, мир "столкнулся с чем-то новым".
Накануне ученые пришли к выводу, что у пациентов с тяжелым протеканием коронавируса снижается уровень гемоглобина – белка, который переносит кислород. Это, по их словам, является тревожным симптомом вируса, потому что в этом случае зараженным могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В связи с этим ученые считают необходимым измерять уровень гемоглобина всем зараженным.
Ранее пульмонолог Сергей Авдеев рассказал о необычных симптомах проявления COVID-19. В частности, он заявил, что о наличии инфекции в организме может свидетельствовать сыпь на коже и сетчатое ливедо.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков до этого выразил мнение, что количество новых случаев заражения в РФ будет стремиться к нулю уже в начале лета.
Во всеми мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончалось. В России за весь период зарегистрировано 42 853 случая коронавируса.
Число инфицированных коронавирусом в Москве достигло 24 324
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