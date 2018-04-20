Птенец кудрявого пеликана появился на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родился детеныш кудрявого пеликана, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Увидеть птенца можно в павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории зоосада.

Свое название пеликаны получили благодаря кудрявому хохолку из перьев на затылке. Горловой мешок у птиц оранжевого цвета, который становится особенно ярким у самцов в период брачных игр.

Голос пеликанов напоминает ворчание или рычание, а зоологи сравнивают его с хрюканьем. При этом "разговаривают" эти птицы только в период гнездования, в остальное время они предпочитают молчать.

Птенец пока не похож на своих родителей. Его тело покрыто сероватым пухом, а характерных "кудрявых" перьев на голове еще нет. Только через год он обзаведется таким же оперением, как взрослые особи.

Детеныш проявляет свойственную этим пернатым сообразительность и уже научился у сородичей заглатывать рыбу. Питается он исключительно ею – лещем, сазаном, сельдью, окунем. При этом родители продолжают докармливать птенца полупереваренной пищей.

Взрослые пеликаны весят от девяти до 14 килограммов, длина их тела достигает двух метров, а размах крыла – более двух с половиной метров. Птенцы уже к двум месяцам могут вырасти до размеров своих родителей.

Всего в Московском зоопарке обитают восемь кудрявых пеликанов – две взрослые пары и четыре молодые особи. Летом они живут на пруду, а с наступлением холодов их переводят в закрытый вольер. Кудрявые пеликаны моногамны. Эти птицы хранят верность партнеру всю жизнь.

Кудрявые пеликаны населяют труднодоступные озера, низовья и дельты рек с обильной растительностью, но иногда селятся на соленых водоемах и слабозаросших небольших островках.

Этот вид занесен в Международную Красную книгу, а также в Красную книгу России из-за своей малочисленности. На сегодняшний день на территории Европы в естественных условиях обитает всего несколько тысяч птиц.

Главная причина сокращения популяции – уничтожение их естественной среды обитания и кормовых угодий, а также загрязнение водоемов промышленными отходами и нефтепродуктами.