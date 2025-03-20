Песков заявил, что ему неизвестны критерии рейтинга стран по уровню счастья

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассмеялся, отвечая на вопрос об улучшении позиций России в рейтинге стран по уровню счастья.

В ходе брифинга Пескову рассказали о Всемирном докладе счастья, где Россия заняла 66-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

"Мы не знаем, какие критерии были, как такие выводы делаются", – сказал Песков, смеясь.

Доклад публикуется с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. В его подготовке участвуют социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия.

Ранее сообщалось, что самой счастливой страной мира восьмой год подряд признана Финляндия. В лидеры также выбились Исландия и Дания. США оказались на 24-м месте, а Украина – на 111-м. На последнюю позицию встал Афганистан.