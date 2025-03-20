Финляндия вновь стала самой счастливой страной в мире

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Самой счастливой страной мира восьмой год подряд признана Финляндия. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Всемирный доклад счастья, подготовленный группой экспертов по заказу ООН.

В лидеры также выбились Исландия и Дания. Россия заняла 66-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с прошлым годом. США оказались на 24-м месте, а Украина – на 111-м. На последнюю позицию встал Афганистан.

Всемирный доклад счастья публикуется с 2012 года по инициативе Генассамблеи ООН. В составлении рейтинга задействованы социологическая служба Gallup и Оксфордский центр изучения благополучия.

При формировании документа учитывают уровень соцподдержки, продолжительность жизни, ВВП на душу населения, соблюдение гражданских свобод, уровень коррупции и гарантии занятости. За основу специалисты берут средние показатели, собранные за трехлетний период.

В прошлом году топ-3 Всемирного доклада счастья выглядел аналогичным образом. При этом Россия занимала 72-е место, Казахстан – 49-е, Армения – 82-е, Украина – 105-е. Рейтинг закрыл, как и в этом году, Афганистан, который расположился на тот момент на последнем, 143-м месте.

