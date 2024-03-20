Праздничный обед для Навруза обойдется в сумму около 2 600 рублей – эксперты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

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Накрыть традиционный стол для праздника Навруз, который отмечается 21 марта, обойдется в сумму порядка 2 600 рублей, подсчитали представители сервиса "Пятерочка Доставка".

Главными национальными блюдами праздника весны и Нового года у иранских и тюркоязычных народов являются сумаляк, туграма-палов (особый плов), халим (халиса, халим аши), кук-самса (самса с зеленью).

Так, стоимость продуктов для приготовления сумаляка составит 330 рублей. Для данного блюда необходимы 500 граммов пророщенной пшеницы, 2 килограмма пшеничной муки, около 20 грецких орехов и литр растительного масла. Пророщенную пшеницу нужно растолочь в ступе, замочить в воде и отжать, чтобы получилось сусло. Растительное масло нужно раскалить в казане, добавить в него муку, небольшими порциями сусло и орехи, постоянно помешивая. Получившуюся пасту необходимо охладить и подавать в небольших пиалах.

Гарнирный плов туграма обойдется в 790 рублей. Для его приготовления понадобятся 400 граммов мяса, 500 граммов риса, 400 граммов моркови, 3 средних луковицы, 200 граммов жира или масла, пол-ложки пряной смеси из зиры, барбариса, красного перца.

Сначала необходимо приготовить основу для плова (зирвак) – в перекаленное масло нужно положить четверть мяса, весь лук, затем добавить к ним 100 граммов моркови. Спустя 30 минут туда добавляют пряности и стакан воды, потом засыпают ровным слоем риса и сверху наливают еще немного воды. Оставшееся мясо и морковь нужно отварить и нарезать кусочками. Их кладут в блюдо перед подачей.

Другое блюдо для праздничного стола – халим – обойдется примерно в 1 230 рублей, подсчитали представители сервиса "Пятерочка Доставка". Отмечается, что для приготовления напоминающего густой крем-суп или кашу из пшеницы и мяса блюда потребуется 1–1,5 килограмма говядины и баранины на кости, 3 моркови, 500 граммов репчатого лука, 150 граммов нута и 500 граммов пшеницы. Из мяса готовится бульон, в который добавляют пшеницу, подают с подливой из нута, обжаренного лука и моркови.

Кроме того, на Навруз традиционно готовят самсу. Стоимость набора продуктов для нее составит порядка 370 рублей. Для блюда необходимы 1 килограмм муки, 50 граммов дрожжей, 2 стакана воды, 2 чайные ложки соли, зелень, 4 куриных яйца, 3–4 луковицы. Муку и дрожжи нужно разбавить водой, добавить соль. После чего тесто раскатывают в тонкие лепешки, туда добавляют начинку из зелени, нарезанных вареных яиц и лука, затем заворачивают в виде треугольников и выпекают в духовке.

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