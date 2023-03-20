Умер последний из советских летчиков, бомбивших Берлин

Фото: mil.ru

Генерал-полковник Василий Решетников, который являлся последним из ныне живущих летчиков, принимавших участие в бомбардировках Берлина во время Великой Отечественной войны, ушел из жизни в 103 года. Об этом ТАСС рассказал глава аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Решетников родился 23 декабря 1919 года. Принимал участие в Сталинградской битве, а также в бомбардировке Берлина в 1942 году. В 1943-м ему присвоили звание Героя Советского Союза, а в 1965 году он получил звание заслуженного военного летчика СССР.

В послевоенное время Решетников был командующим дальней авиацией и заместителем главнокомандующего Военно-воздушных сил СССР.

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