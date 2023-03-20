В МАИ объяснили вручение повесток студентам во время получения дипломов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Повестки в военкомат были вручены трем студентам Московского авиационного института, поскольку те поступали по целевой программе от Минобороны, однако позже решили продолжить обучение по гражданской специальности. Об этом сообщает РБК.

Ранее в Сети появилась информация о том, что в МАИ студентов, которые приходили получать дипломы, заставляли подписывать повестки в военкомат. Якобы в соответствующем кабинете вместе с сотрудниками вуза находился представитель военкомата. Как рассказывал один из студентов, который уже ходил по повестке, ему предлагали пройти службу по контракту.

В МАИ уточнили, что речь идет только о студентах, которые летом прошлого года должны были принять участие в военных сборах, но они отказались, написав рапорты о нежелании продолжать обучение по целевой программе Минобороны РФ.

"После защиты диплома по окончании обучения у студентов завершились сроки отсрочки от призыва. В связи с этим в университет прибыл представитель военкомата и вручил им повестки для уточнения документов воинского учета", – рассказали в образовательном учреждении и добавили, что свои дипломы студенты получили в установленном порядке.

До этого в нескольких регионах РФ повестки в военкомат начали получать местные жители. Так, в Марий Эл это объяснили плановыми работами по уточнению военно-учетных специальностей и упорядочиванию документов. Также в регионе возобновились учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям.

Военкоматы в нескольких регионах РФ начали рассылать повестки жителям

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