Не вставший во время исполнения гимна РФ калужский депутат получил повестку в военкомат

Фото: vk.com/Районный информационный центр "МАЯК"

Депутат районного собрания Малоярославецкого района Калужской области Александр Лепендин получил повестку в военкомат после того, как не встал во время исполнения гимна России. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

15 марта Лепендин отправился в военный комиссариат. Документ ему вручили на комиссии по депутатской этике. По словам депутата, в военкомате он просто прошел сверку данных.

"Как положено военкомам, предложение о службе по контракту было озвучено. Но по состоянию здоровья я не пригоден", – отметил он.

Депутат добавил, что комиссия по этике прошла, но ее результаты станут известны только в течение месяца. Он считает, что его не лишат полномочий.

Как отметил Лепендин в разговоре с изданием "Подъем", 20 февраля он не встал во время исполнения гимна по причине того, что за день до мероприятия он перестарался в спортивном зале. Он объяснил свой поступок болями в перекачанных ногах.

Глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов заявлял, что правоохранители занимаются ситуацией с депутатом. Он подчеркнул, что не верит в версию о болях в ногах, так как Лепендин смог прийти на собрание пешком.



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