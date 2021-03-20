В России выявили 9 632 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в России подтвердили 9 632 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Выявлено активно 1 135 (11,8%) эпизодов заражения без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 1 728 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 899, в Московской области – 651, в Нижегородской области – 352, в Ростовской области – 241.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 447 570 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечены в Республике Тыва – 0,1%.

За последние сутки подтверждено 392 смерти из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России умерло 94 659 человек.

Также за последние 24 часа были выписаны по выздоровлению 11 279 пациентов. Общее число переболевших COVID-19 в России – 4 060 652 человека.

Ранее инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил, что в России возможен рост заболеваемости коронавирусом. В частности, причиной может стать отказ граждан от средств индивидуальной защиты.

