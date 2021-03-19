В Швейцарии установили, что новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти

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Заражение новыми штаммами коронавируса чаще заканчивается смертью пациентов, чем заражение первоначальной формой вируса, заявил федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что раньше не было достаточно данных, чтобы говорить о росте смертности заразившихся новыми штаммами, однако было известно об их большей заразности.

"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", – сказал Берсе.

Ранее сообщалось об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса. В Роспотребнадзоре подтвердили, что его выявили у двух человек.