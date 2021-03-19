В Швейцарии установили, что новые штаммы коронавируса чаще приводят к смерти

18:33
Фото: AP Photo/Jean-Francois Badias
Заражение новыми штаммами коронавируса чаще заканчивается смертью пациентов, чем заражение первоначальной формой вируса, заявил федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что раньше не было достаточно данных, чтобы говорить о росте смертности заразившихся новыми штаммами, однако было известно об их большей заразности.
"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", – сказал Берсе.
Ранее сообщалось об обнаружении в России "южноафриканского" штамма коронавируса. В Роспотребнадзоре подтвердили, что его выявили у двух человек.
Количество заражений COVID-19 в мире приблизилось к 123 миллионам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: