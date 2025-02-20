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20 февраля, 17:12

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Эксперт Рассадина: консилер под глаза нужно наносить после завершения основного макияжа

Эксперт по макияжу рассказала, как правильно нанести консилер под глаза

Фото: 123RF/iakovenko

Наносить консилер под глаза, чтобы скрыть следы усталости и темные круги, следует после завершения основного макияжа. Об этом Pravda.Ru заявила эксперт по макияжу Ирина Рассадина.

"Так как кожа под глазами очень нежная, важно не переборщить с продуктом, иначе консилер может скататься", – пояснила она.

Первый шаг – выдавить немного средства на палитру, сказала эксперт. Затем нужно использовать пушистую синтетическую кисть, чтобы аккуратно набрать консилер. После этого тонкими движениями нанести на кожу, начиная с внутреннего уголка нижнего века и двигаясь к внешнему.

Далее нужно распределить средство мягкими растушевками, а потом провести кистью выше у внутреннего края глаза. Такой прием поможет сделать взгляд более открытым и свежим, рассказала Рассадина.

Она отметила важность правильного подбора консилера. С ее слов, косметика должна быть в тон кожи или немного светлее. При этом не стоит использовать слишком светлый оттенок, поскольку он может создать нежелательные контрасты.

Праймер с подсвечивающим эффектом, легкий тональный крем и грамотный акцент на глазах – главные элементы антиэйдж-макияжа, заявила ранее визажист и преподаватель Ирина Лобашова. Говоря о консилере, она уточнила, что плотный и выбеливающий может подчеркнуть морщинки. Лобашова посоветовала отдавать предпочтение легким, увлажняющим вариантам, имеющим чуть розовый или персиковый оттенок.

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