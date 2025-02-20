Роскачество: лучшим крепленым российским вином стал "Портвейн Крымский"

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Эксперты "Винного гида России" назвали лидеров исследования крепленых и сладких вин отечественного производства. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Лучшим коллекционным крепленым вином стал "Портвейн Крымский" от "Солнечной долины". В категории марочных вин первые три строчки заняла "Массандра", а лучшим сладким вином объявили Aroma от "Винодельницы Криница".

Специалисты изучили свыше 30 наименований крепленых, а также некоторые наименования сладких вин. В исследовании представлены напитки всех основных винодельческих регионов России. Все вина соответствуют повышенному стандарту органолептики и их оценка составила не ниже 78 баллов.

Кроме того, в организации назвали лучшие марочные и ординарные крепленые вина. Лучшими марочными (с выдержкой в дубовой бочке не меньше двух лет) стали "Токай Массандра", "Массандра Пино Гри", "Массандра. Каберне Екатерины Десертное". Лидерами в списке ординарных вин, которые поступают в продажу в первый год после розлива по бутылкам без выдержки в дубе, стали "Коктебель. Мускат Янтарный", "Кагор Тамани", "Порто Солнечной Долины".

Уточняется, что марочные и коллекционные вина производятся в небольших количествах в Крыму.

Крепленые вина – одна из самых устоявшихся и известных дисциплин винной школы России, а сладкие позднего сбора – хорошо забытое старое, добавила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

В стране ранее зафиксировали рост спроса на экзотический алкоголь. В 2024 году увеличились продажи соджу, чачи, кальвадоса и граппы. Согласно аналитическим данным, продажи таких спиртных напитков в прошлом году выросли год к году на 93,1% в натуральном выражении и на 53,8% – в денежном.