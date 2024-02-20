II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба фестиваля

II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев", посвященный героям специальной военной операции, пройдет в Цифровом деловом пространстве в Москве с 23 по 25 февраля.

На открытии выступят поэт Александр Антипов, актер театра и кино, поэт Антон Шагин, а также певица Юлия Чичерина. Кроме того, в рамках церемонии состоится премьера фильма Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога".

В число приглашенных гостей вошли официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссер и президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков, пранкеры Вован и Лексус, летчик- испытатель и Герой России Олег Мутовин, писатель Андрей Рубанов и многие другие.

В программу II Международного фестиваля войдут порядка 20 документальных лент о героях специальной военной операции: военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры. Это фильмы не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов, а также авторов из других стран. В их числе – фильм Москвы 24 "В городе миллиона роз", премьера которого состоялась на телеканале летом 2023 года.

Первый фестиваль открылся в годовщину начала СВО. За 2023 год он прошел в семи городах России: кинопоказы состоялись в Москве, Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде. Также фестиваль поехал в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях Вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, "RT.Док: Время героев" впервые был организован в Турции, где в 2023 году RT открыл новое бюро. Всего фестиваль собрал более 11 тысяч зрителей.

"Мы не ожидали такого отклика на документальное кино, но, проводя наш фестиваль "RT.Док: Время героев", убедились в том, что интерес к документалистике высок. Зрители хотят видеть истории настоящих героев. Второй фестиваль в Москве символично откроем в День защитника Отечества – день, когда мы вспоминаем героев прошлого и чествуем наших защитников, героев нового времени", – поделилась генеральный продюсер "RT.Док: Время героев", руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева.

Детали зрительской и деловой программы доступны на сайте фестиваля.

Ранее в столице прошла выставка портретов героев спецоперации и "Русской весны". Как сообщили в Музее Победы, коллекция создавалась в военно-полевых условиях.