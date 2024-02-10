Гости выставки-форума "Россия" подготовили окопные свечи для военнослужащих

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Активисты "Движения Первых" ДНР и посетители международной выставки-форума "Россия" подготовили окопные свечи с посланиями для бойцов в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы выставки.

Как отметили организаторы акции, все изготовленные на выставке окопные свечи будут переданы на фронт.

Исполняющий обязанности министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров подчеркнул, что современная молодежь должна заниматься именно такими мероприятиями – не только в зоне спецоперации, но и во всей стране.

На стенде ДНР выставки "Россия" гости могут посмотреть на портреты демобилизованных студентов ДНР. Кроме того, активисты провели интерактивные акции в знак поддержки Донбасса.

Ранее гендиректор российского общества "Знание" Максим Древаль сообщил, что международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ продлили до 8 июля. По его словам, летний формат позволит организаторам провести разные мероприятия, включая спортивные и культурные.