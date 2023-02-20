20 февраля, 22:04Общество
Несколько сантиметров снега может выпасть в Москве к утру 21 февраля
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Снег в Москве сохранится до утра вторника, 21 февраля. Снежный покров может увеличиться еще на несколько сантиметров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
Городские службы в 21:00 приступили к механизированному прометанию дорог и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ специалисты повторят ранним утром.
"Просим автомобилистов быть внимательнее на дороге в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – добавляется в сообщении.
Ранее стало известно, что высота снежного покрова в Москве после выходных достигла максимума с начала зимы. Показатели выросли до 38 сантиметров.
Между тем специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что март в столице прогнозируется незначительнее теплее нормы, а начало метеорологической весны в 2023 году ожидается на пару дней раньше срока.
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