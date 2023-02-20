Политолог оценил идею тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Идея о предоставлении гражданам права использовать средства материнского капитала на покупку спортивного инвентаря является полезной и актуальной инициативой, реализация которой позволит уравнять социальный статус детей, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что детей следует приучать к спорту и физкультуре с ранних лет, чтобы здоровый образ жизни стал неотъемлемым атрибутом жизни каждого гражданина. Кроме того, по словам Орлова, каждый ребенок должен иметь доступ к простым радостям, вне зависимости от уровня достатка его семьи.

"И если футбольный или волейбольный мяч можно купить без проблем и один на всю компанию, то с велосипедами или коньками дела обстоят иначе, – это более дорогостоящий и индивидуальный подарок. А ведь о велосипеде летом и коньках зимой мечтает каждый ребенок", – добавил он.

Ранее с такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, направив соответствующее письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Он напомнил, что прямой обязанностью российского государства, согласно Конституции, является создание условий для всестороннего, в том числе физического, развития детей.

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