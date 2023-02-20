Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 20 февраля, в России началась короткая рабочая неделя. Она продлится до 22 февраля включительно, сообщает Роструд.

Трехдневная рабочая неделя связана с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Выходными по случаю праздника также станут 24, 25 и 26 февраля. Предпраздничный рабочий день – 22 февраля – будет на час короче.

Однако при шестидневной рабочей неделе 25 февраля является рабочим днем.

Увеличение количества выходных дней с 23 по 26 февраля обусловлено переносом выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля.

Юрист Василий Воробьев в свою очередь пояснил, что зарплата россиян не изменится из-за предстоящих праздничных дней. Сотрудники с фиксированным окладом получат гарантированную заработную плату. Однако за выход на работу в выходной день сотрудник с пятидневной рабочей неделей должен будет получить двойную оплату.



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