В Москве за сутки госпитализировали 699 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В Москве за последние сутки госпитализировали 699 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.
На ИВЛ в медучреждениях столицы находятся 536 человек.
За последние сутки выписан 19 481 пациент. Общее число переболевших COVID-19 в городе – 2 418 457 человек.
В Москве подтверждено 6 388 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 84 летальных исхода после заражения COVID-19.
В целом по России за последние сутки госпитализированы 10 372 человека с коронавирусом. Выявлено 170 699 новых случаев заражения COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: