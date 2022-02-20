В Москве за сутки госпитализировали 699 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки госпитализировали 699 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

На ИВЛ в медучреждениях столицы находятся 536 человек.

За последние сутки выписан 19 481 пациент. Общее число переболевших COVID-19 в городе – 2 418 457 человек.

В Москве подтверждено 6 388 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 84 летальных исхода после заражения COVID-19.

В целом по России за последние сутки госпитализированы 10 372 человека с коронавирусом. Выявлено 170 699 новых случаев заражения COVID-19.